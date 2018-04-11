Яценюк о «Северном потоке-2»: важно, что перевесит - деньги или реальные европейские ценности

12:11, 11 апреля 2018
Политика
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Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua

Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире программы «Сегодня» на ТРК «Украина» во вторник, 10 апреля, передает пресс-служба НФ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что строительство «Северного потока-2» может лишить Украину 3 миллиардов долларов доходов в год. Он напомнил, что европейские партнеры предоставляют нашему государству 1 миллиард долларов кредита в год, который надо возвращать, в то время как на транзите газа «мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда».

«Если Россия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом тогда будет выполнима», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Мне приятно, что канцлер Германии сегодня признала, что («Северный поток-2») – это не только экономический, но и политический проект. И хотел бы разобраться в деталях. Когда наши немецкие партнеры сказали, что Украина должна оставаться транзитером, - то это насколько? На 100% наших мощностей и на заработок для украинского народа в 3 миллиарда долларов или на 10% мощностей и заработок 300 миллионов долларов?», - сказал он.

США, страны Балтии, Польша выступили против «Северного потока-2», напомнил лидер «Народного фронта», так же как и Европейская комиссия: «И сейчас очень важно, что будет преобладать: деньги или реальные европейские ценности».

Арсений Яценюк подчеркнул, что остановка проекта «должна осуществляться в том числе и через очень жесткое давление»: «Если американская администрация введет санкции против компаний, которые строят «Северный поток-2», - это будет реальное действие. Если Европейская комиссия четко заявит, что блокирует строительство «Северного потока-2» и поддерживает украинский народ и независимость Украины, ведь наша газотранспортная система – это часть нашей независимости, - это также действие. Так же если канцлер Германии так же четко заявит, что не даст возможности лишить Украину транзитных мощностей. Это будет решение этой проблемы».

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Теги: #Народный фронт#Северный поток-2#Арсений Яценюк