Журналисты рассказали, на каких авто ездят народные депутаты (видео)
20:43, 03 апреля 2018Политика
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Народные депутаты имеют право на льготный проезд в метро, но добираются они на работу преимущественно на элитных авто.
Нардепы отдают предпочтение элитным автомобилям / фото УНИАН
Уже третий день активисты, журналисты и просто люди, которые интересуются доходами нардепов, изучают их декларации.
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А там много интересного, в том числе и авто премиум-класса, передает "24 канал".
Например, народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко ездит на Mercedes-Benz GL450, а Татьяна Донец из "Народного фронта" имеет два автомобиля: Range Rover 2014, Jaguar XF 3.0. А Вадим Новинский – аж 10 элитных автомобилей.
Как сообщал журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook, возле Рады 7 декабря вечером, во время голосования за госбюджет-2018, было припарковано много элитных авто.
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