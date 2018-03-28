Канада может вдвое увеличить число офицеров-тренеров для подготовки украинской полиции

Канадские полицейские будут помогать реформированию украинской полиции и повышению уровня квалификации полицейских.

Канада планирует вдвое увеличить представительство своих офицеров-экспертов для предоставления консультаций и подготовки кадров для Национальной полиции Украины.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Стороны обсудили общеполитические вопросы в Украине, а также вопрос продолжения сотрудничества с канадскими партнерами в сфере развития Национальной полиции Украины в рамках проекта поддержки подготовки полицейских (РТАР).

Посол Канады заявил, что канадская сторона планирует удвоить представительство своих полицейских офицеров-тренеров в Украине. «Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования НПУ и повышения уровня квалификации полицейских», - сказал Ващук.

Дипломат отметил, что сейчас Канада председательствует в "Большой семерке", потому пристально следит за ситуацией в Украине. Он отметил, что официальная Оттава готова поддержать Украину не только на пути реформ, но и в восстановлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации.

В свою очередь Аваков отметил, что Канада всегда была и будет стратегическим партнером Украины. «Канада всегда выступала стратегическим партнером на пути реформирования ведомства и правоохранительной системы в Украине. Мы ценим поддержку наших канадских коллег в процессе реформирования МВД и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества», - отметил министр.

Проект поддержки подготовки полицейских (РТАР) начался в октябре 2016 года. Он направлен на оказание консультативных услуг и подготовку кадров Национальной полиции. Проект включает в себя: консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и вопросам профессионального развития, поддержку региональных учебных центров, поддержку учебных материалов и развитие 8 специализированных курсов.