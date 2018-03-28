Украина требует от РФ немедленно освободить активиста Балуха, объявившего голодовку из-за приговора

22:51, 28 марта 2018
Политика
300
Балух объявил голодовку с 19 марта / Громадське

Читайте такжеРада впервые обнародовала поименный список "узников Кремля"

"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из АР Крым В.Балуха, который объявил голодовку с 19 марта. Дело сфабриковано", - заявила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Балух объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай. Родные выразили обеспокоенность состоянием его здоровья.

Ранее правозащитники сообщили, что Балух находится в одиночной камере под круглосуточным наблюдением без связи.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив об обнаружении на чердаке его дома патронов и нескольких тротиловых шашек.

Защита и правозащитники утверждают, что активист стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции - флага Украины во дворе его дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Оккупация Крыма
Теги: #дело Балуха