Украина требует от РФ немедленно освободить активиста Балуха, объявившего голодовку из-за приговора

В МИД настаивают, что дело в отношении осужденного в Крыму украинского активиста Балуха сфабриковано

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что дело в отношении осужденного подконтрольным Кремлю судом в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха является сфабрикованным. Об этом в микроблоге Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из АР Крым В.Балуха, который объявил голодовку с 19 марта. Дело сфабриковано", - заявила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Балух объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай. Родные выразили обеспокоенность состоянием его здоровья.

Ранее правозащитники сообщили, что Балух находится в одиночной камере под круглосуточным наблюдением без связи.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив об обнаружении на чердаке его дома патронов и нескольких тротиловых шашек.

Защита и правозащитники утверждают, что активист стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции - флага Украины во дворе его дома.