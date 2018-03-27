Савченко - не последняя: Луценко заверил, что в 2018 году в суд направят дела по другим депутатам без иммунитетов

00:08, 27 марта 2018
Политика
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Савченко &quot;гипнотизирует&quot; Луценко / фото twitter.com/Leshchenkos

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"В этом году я уверен, что большинство из (дел на) депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут доправлены у судебным процессоам", - рассказал он.

Кроме того, генпрокурор заверил, что Надежда Савченко не последний народный депутат, которого ГПУ хочет привлечь к ответственности, передает "Украинская правда".

"(Савченко) это не последний народный депутат, я видел материалы, которые свидетельствуют о следующих прошениях в парламент, они будут исключительно обоснованные и базироваться на полученных законным путем доказательствах", - отметил Луценко.

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Теги: #Надежда Савченко#Юрий Луценко#лишение неприкосновенности