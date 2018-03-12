Могерини: у ЕС нет более сильного партнерства, чем с Украиной

Она подчеркнула, что это молодое, но сильное партнерство.

Вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что партнерство ЕС с Украиной на сегодняшний день является более интенсивным, если сравнить с другими странами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Нет другого партнера, другой страны в мире, с которой бы мы имели столь интенсивное сотрудничество. Речь идет не только о финансовой поддержке, экономической поддержке, а обо всей той работе, которую мы проводим в разных областях. У нас, пожалуй, нет более сильного партнерства с какой-то другой страной по сравнению с тем партнерством, которое мы имеем с Украиной», - сказала Могерини, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в ЕС.

Могерини также отметила, что это молодое партнерство, и подчеркнула необходимость полной имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Она также отметила, что считает успешной реформу децентрализации, пенсионную, медицинскую, образовательную и др.

Высокий представитель ЕС отметила решимость правительства в направлении борьбы с коррупцией.