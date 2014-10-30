Адвокат: СМИ пишут о признании Савченко вменяемой, следователям приказали ускориться

Об этом сообщил адвокат Макс Фейгин в Twitter.

«В СМИ сообщают об окончании экспертизы Надежды Савченко в институте Сербского и признании её вменяемой. Защиту официально пока не уведомляли», - написал он, добавив, что «однако вполне допускаю, что нужда в изоляции Савченко отпала, выборы прошли. Это доказывает лишь то, что в стационаре не было нужды».

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«Судя по заявлениям Дрыманова в СовФеде, СК получил команду ускориться. Видать, статус депутата Рады и делегата ПАСЕ Савченко их напрягает», - отмечает Фейгин.

«Впрочем, все обещания Путина, данные Порошенко в Милане, разобраться в деле Надежды, не более чем дурильник. Так и передайте Петру Алексеевичу», - сообщил адвокат.

Также он написал: «Повторю лишь ещё раз. Никаких доказательств вины Савченко нет. Их следствие может лишь сфабриковать. Так же, как и её «переход границы».

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.