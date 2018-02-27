Глава Аграрной партии назвал Ляшко "политическим фриком", а его радикалов - фейковой политсилой

Виталий Скоцик добавил, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко никогда не занимал должностей, на которых он смог бы показать результаты своей работы.

Радикальная партия является ярким примером «ширмы» олигархов в Верховной Раде Украины.

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, как сообщает ZIK.

Гость программы считает, что земельный вопрос – один из тех вопросов, которые могли бы быть эффективно решены в Украине по принципу лучших западных практик, если в государстве была бы структурированная политическая система. Виталий Скоцик привел пример Радикальной партии и заявил о «политической игре фейковых партий и их лидеров, которые на самом деле являются политическими фриками».

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«Можно людям говорить одно, по телевизору говорить, одни «скотиняки» или другие. Вместе с тем, на второй день или в тот же день голосовать в Раде за законопроекты, которые убивают образование, убивают медицину, пенсионную реформу в Украине, в том числе, и нерешенный земельный вопрос. Почему? Ибо, с одной стороны, можно ехать страной и кричать: «Не дадим украсть землю!», а с другой стороны, законопроект, который должен был дать предпосылки для завершения земельной реформы, так и лежит в Верховной Раде, и его никто никуда не двигает», – заявил гость программы.

Виталий Скоцик добавил, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко никогда не занимал должностей, на которых он смог бы показать результаты своей работы.

«Это чисто популизм, абсолютно фейковая партия, а Ляшко в этом случае можно называть ярким примером политического фрика. То есть, это человек, яркий, много говорит, но не несет никакой ответственности, может менять «окраску» лишь с одной целью – оставаться в Верховной Раде. А сегодня это ширма для олигархических групп в политической системе нашего государства», – заявил Виталий Скоцик.