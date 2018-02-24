Мы должны быть готовыми к широкомасштабной агрессии России – Муженко

Муженко также заявил, что важным является и то, что страна-агрессор прибегает и к меньшим провокационным действиям и операциям, к которым тоже надо быть готовым.

На четвертый год военной агрессии России против Украины и в дальнейшем существует угроза полномасштабного наступления российских войск. И украинская армия должна быть готова к такому развитию событий.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

Читайте такжеЗакон о деоккупации Донбасса и признании РФ страной-агрессором опубликован в "Голосе Украины""Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угроза военной агрессии в отношении Украины", – заявил Виктор Муженко.

При этом, отвечая на вопрос о том, что России нужно три года на полное перевооружение своей армии, заявил, что важным является и то, что страна-агрессор прибегает и к меньшим провокационным действиям и операциям, к которым тоже надо быть готовым.

"Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и разные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны", – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.