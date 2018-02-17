Санкции против России и деоккупация Крыма: о чем говорил Порошенко с конгрессменами США в Мюнхене

По словам Порошенко, усиление Вашингтоном санкционного давления на РФ формирует благоприятный фон для продвижения мирного процесса на Донбассе.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летального оборонительного оружия и усиление санкционного давления на РФ является не только ответом на деструктивную позицию Москвы, но и одновременно формируют благоприятный фон для продвижения мирного процесса на Донбассе.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с делегацией Конгресса США в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в деле отражения российской агрессии и в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Ярким подтверждением такой поддержки стало принятие закона о противодействии противникам Америки через санкции, отдельные положения которого уже имплементируются.

Вместе с тем, как сообщается, президент выразил надежду, что финансирование программ помощи Украинскому государству в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, и в дальнейшем будет получать полную поддержку со стороны Конгресса.

Также Порошенко скоординировал с американскими конгрессменами дальнейшие шаги по усилению международного фронта по деоккупации Крыма.

"Стороны также осудили намерение провести российские президентские выборы на временно оккупированной территории Крыма. Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международного фронта по деоккупации украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Также был обсужден прогресс Украины в реализации программы реформ и развитие сотрудничества с МВФ. Отмечены усилия по реформированию сектора безопасности, свидетельством чего является намерение уже в ближайшее время рассмотреть в парламенте законопроект о национальной безопасности.

Президент Украины также призвал Конгресс США поддержать официальное признание Соединенными Штатами Голодомора 1932-1933 годов, искусственно созданного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.

Как сообщал УНИАН, 26 января США ввели санкции против заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова и ряда энергетических компаний.

В частности, в список специально определенных граждан и заблокированных юридических лиц (так называемый SDN List) внесены имена 21-го физического лица, среди которых граждане Украины и России, а также названия девяти компаний.

Также в конце января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца.