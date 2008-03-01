В НУ-НС не хотят ликвидировать Ющенко - он нужен как гарант

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает недопустимым ликвидацию института президентства в Украине.

Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года).

“Выборы Президента в парламенте и, тем более, ликвидацию института Президента Украины я считаю недопустимыми и крайне вредными. Такой подход может привести к потере государственного суверенитета. И я не преувеличиваю”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции НУ-НС считает, что конституционная реформа должна восстановить баланс между обязанностями всенародно избранного главы государства и полномочиями, предоставленными ему для выполнения этих обязанностей.

“Президент является гарантом государственного суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод человека и гражданина. Он избран всем украинским народом, и огромное количество ожиданий в плане позитивных изменений сконцентрировано именно на институте Президента. Потому я убежден, что Президент должен получить необходимые полномочия для реализации тех задач, которые перед ним поставили люди на всенародных президентских выборах”, - объяснил В.КИРИЛЕНКО.