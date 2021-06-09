Максимально воздух прогреется до +22 градусов.

В четверг в Украине похолодает на несколько градусов и пройдет ливень.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в столице будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +15 градусов ночью и до +22 днем. С обеда и до конца дня - осадки.

Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со скоростью 3 - 3,7 м/с. Атмосферное давление пониженное (742-743 мм ртутного столба).

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Автор: Екатерина Лиманская