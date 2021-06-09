10 июня в Киеве ожидается ливень / Фото ua.depositphotos.com
В четверг в Украине похолодает на несколько градусов и пройдет ливень.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день в столице будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +15 градусов ночью и до +22 днем. С обеда и до конца дня - осадки.
Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со скоростью 3 - 3,7 м/с. Атмосферное давление пониженное (742-743 мм ртутного столба).
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