В Украине объявили I уровень опасности.

В Украине из-за ухудшения погоды и опасных метеорологических явлений объявили штормовое предупреждение. 28 августа во многих областях ожидаются дожди и туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"28 августа ночью в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях ожидается туман. Видимость будет 200-500 м.

В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Погода в Украине на выходных

По данным синоптика Натальи Диденко, температура воздуха 28 августа будет достигать +20...+26 градусов, на западе +18...+22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет +25...+30 градусов.

"Ближайшей ночью дожди пройдут на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, Тернопольщине, в Хмельницкой и Черновицкой областях", - сообщила она и добавила, что днем в субботу существенные осадки повсюду в Украине маловероятны.

В воскресенье, по ее прогнозу, дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей. Температура воздуха 29 августа разбежится: жара на востоке, юге, в центре, а прохлада - на западе. В северных областях предполагается +25...+28 градусов.

Автор: Екатерина Лиманская