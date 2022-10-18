Осадки прогнозируются несильные.

В среду, 19 октября, в Киеве резко изменится погода. Ожидается похолодание и осадки.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на среду температура в столице будет около +11°, а днем воздух прогреется всего до +15°. В течение дня ожидается небольшая облачность и дождь.

Видео дня

Ощущение дискомфорта добавит ветер, скорость которого ожидается 1,9 - 3,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, сильный дождь.

В Тернополе 19 октября ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, легкий дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+18°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +17° ,сильный дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+16°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+14° ,сильный дождь.

В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Запорожье завтра температура ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +6°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +6°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.

Вас также могут заинтересовать новости: