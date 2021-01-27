На Киев надвигается снегопад: коммунальщики начали обработку дорог

Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от +1° до -2°.

Вечером в Киеве ожидают снегопад / фото УНИАН / Денис Прядко

По прогнозу синоптиков, 27 января в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Осадки начнутся вечером.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

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Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от +1° до -2°. А с 28 января - прогнозируют снег при температуре от 0° до -6°.

Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров. "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: в его распоряжении 544 единицы специальной техники, работа происходит в круглосуточном режиме.

Коммунальщики призывают водителей быть осмотрительными на дорогах. И не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Сильный снегопад в Одессе

Сильный снегопад, начавшийся ночью в Одессе, продолжается. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см.

Движение транспорта по улицам города затруднено, образовались пробки.

В мэрии сообщают, что спецтехника коммунальных предприятий начала работать в 4:00. Всего задействовано 90 машин.

Сотрудники жилкоммунсервисов проводят расчистку тротуаров и посыпку песчано-соляной смесью.

Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, снег будет идти. В Одессе в течение дня ожидается выпадение более месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию усугубляет сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

В связи с этим муниципалитет убедительно просит не оставлять без лишней надобности свои дома, не пользоваться без крайней нужды личным автотранспортом, не оставлять свои авто вдоль дорог, так как это может помешать работе спецтехники.

Мэрия ввела временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на АЗС.

По прогнозам синоптиков, в Одессе может выпасть до 40 см снега.