Сухо будет только на юго-востоке.

В четверг, 30 мая, почти по всей Украине будет дождливо, хотя температура существенно не снизится.

Укргидрометцентр прогнозирует завтра облачную погоду с прояснениями. Также почти по все территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Сухо будет лишь на юго-востоке.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью прогнозируется на уровне 12-17°, в Карпатском регионе 7-12°. Днем воздух прогреется до 20-25°, в юго-восточной части - до 24-29°.

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Чего ожидать от погоды - прогноз синоптика

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра на западе, севере, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах возможны шквальные порывы ветра, иногда возможны кратковременные сильные ливни.

На востоке, большинстве южной части и центральных областей дожди тоже возможны, однако локальные и время от времени.

Температура будет колебаться от +20 на западе и юге до +30 на востоке.

Также Диденко отметила, что в пятницу дождливая неустойчивая неустойчивая погода с грозами особенно ярко проявится на Правобережье, где возможны сильные ливни. На Левобережье будет солнце и локальные дожди.

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