Температура будет колебаться от +20 на западе и юге до +30 на востоке.

Завтра, 30-го мая, в Украине ожидается неустойчивая погода, увеличится количество дождей с грозами.

Так, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на западе, севере, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах возможны шквальные порывы ветра, иногда возможны кратковременные сильные ливни.

"Будьте осторожны, не задерживайтесь во время грозы под старыми деревьями, паркуйте с прицелом на прогноз свой автомобиль, из-за скачков атмосферного давления могут быть осложнения с давлением артериальным, болеть голова, "крутить" ноги-руки", - предупреждает синоптик.

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На востоке, в большинстве южной части и центральных областей дожди тоже возможны, однако локальные и время от времени.

Температура воздуха будет достаточно отличаться в зависимости от региона.

Так, отмечает Диденко, самой низкой 30-го мая она будет на Львовщине, в Ивано-Франковской области, на Волыни, Ровенщине, на Закарпатье и в Одесской области - в течение дня +20...+23 градуса.

В то же время на востоке Украины будет достаточно жарко - +26...+30 градусов.

На остальной территории в течение дня температура воздуха составит комфортные +23...+27 градусов.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 30-го мая пройдут периодические дожди с грозами. Что касается температуры, то станет немного свежее - около +24 градусов.

Также Диденко отметила, что в пятницу дождливая неустойчивая погода с грозами особенно ярко проявится на Правобережье, где возможны сильные ливни. На Левобережье будет солнце и локальные дожди.

В Украине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на юге страны, в Винницкой области и Прикарпатье ожидаются дожди, местами грозы. Днем, кроме большинства северных областей, тоже будет дождливо.

Температура составит днем - +23...+28 °C, на юге, юго-западе и Кировоградщине - +19...+24 °C, на высокогорье Карпат - +13...+18 °C.

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