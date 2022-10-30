Осадки ожидаются в районе Карпат и на востоке Украины.

Сегодня, 30 октября, температурные контрасты сгладятся за счет небольшого похолодания на западе и повышения температуры на востоке. По всей стране ожидается от +14° до +17°, лишь в Сумской и Харьковской областях будет прохладнее.

Также в районе Карпат и местами на востоке пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, на западе Украины сегодня после теплой субботы ожидается небольшое снижение температуры. Столбики термометров в течение дня покажут +14°...+16°. На Прикарпатье - в Ивано-Франковской и Черновицуой областях - ожидаются дожди.

На севере Украины сегодня будет около +14°, лишь на Сумщине столбики термометров покажут +11°. Без осадков.

В центральных областях также ожидается в меру теплая и сухая погода. Здесь будет небольшая облачность, а столбики термометров покажут +14°...+17°.

На востоке сегодня прохладнее всего будет в Харьковской области, до +13°. А в Луганской и Донецкой воздух прогреется до +14°...+15°, однако ожидаются небольшие дожди.

Жителей юга Украины сегодня ждет самая теплая погода. Здесь столбики термометров покажут +15°...+17°. Без осадков.

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