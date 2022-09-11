Сухо будет лишь в нескольких областях.

Конец недели в Украине будет дождливым и прохладным. Осадки, местами сильные и грозами, накроют практически всю страну. Сухо будет лишь в отдельных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет от +12° в Волынской области до +20° в Черновицкой. Повсеместно ожидаются дожди, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - с грозами.

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На севере Украины сегодня будет холоднее всего. В течение дня на Черниговщине и Сумщине воздух прогреется всего до +11°...+12°. В Киевской и Житомирской областях ожидается более комфортная температура, +16°...+18°. Практически везде ожидаются дожди. На Житомирщине вероятность осадков меньше.

Жителей центральных областей ждет температура в пределах +14°...+20°. В Винницкой области ожидается преимущественно сухая погода, на остальной территории дожди, местами - сильные.

В восточных областях Украины 11 сентября тепло и осадки распределятся неравномерно. Так, на Харьковщине воздух прогреется всего до +16° и пройдут небольшие дожди. На остальной же территории будет сухо и облачно с прояснениями, до +21°.

Жителей юга сегодня ждет самая теплая погода в Украине. Здесь воздух прогреется до +18°...+25°. Везде, кроме Крыма, ожидаются дожди, местами - с грозами.

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