Сухая погода ожидается в западных и некоторых центральных областях.

Сегодня часть Украины зальет дождями. Осадки ожидаются на севере, в центре, на востоке и юге страны. В Донецкой и Днепропетровской областях - грозы. Температура составит +25°...+27°, на юге до +30°

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +25°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ривне в понедельник небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 28 июня ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +16°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +25°, ливень.

В Кропивницком - незначительная облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня температура воздуха +17°...+23°, ливень.

В Одессе 28 июня - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +26°, переменная облачность, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+23°, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, ливень.

В Симферополе в понедельник будет небольшой дождь, +17°...+26°.

В Краматорске будет небольшая облачность, дождь, температура ночью +18°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +19°, днем +31°.

Народные приметы на 28 июня

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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Автор: Екатерина Лиманская