В Укргидрометцентре уточнили погоду на Рождество: в Украине будет тепло и дождливо
Морозов не ожидается.
Погода на православное Рождество в Украине будет теплой и дождливой.
Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает Обозреватель.
Сегодня Украину затянет тучами, в двух областях пройдут дожди (карта)
По его прогнозам, в первых числах января ожидается небольшое похолодание, но накануне Рождества 7 января начнется новый период потепления.
"Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега", – уточнил синоптик.
В ночь накануне Рождества, в Рождественский Сочельник 6 января, он спрогнозировал температуру воздуха около 0 градусов, "морозов не ожидается". Днем 6 и 7 января на большей территории Украины будет дождливо.
Прогноз погоды на Рождество от Натальи Голени
Снижение температуры в Украине возможно к 3 января. Столбики термометров ночью опустятся до -5°, а на востоке страны — и до -8°. Днем ожидается около 0° или слабый плюс.
К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура значительно снизится — до -3°...-8°, на востоке — до -10°. Днем будет около 0°.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... +3°
- Киев+3°... -2°
- Кропивницкий+2°... -3°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+7°... +3°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+9°... +3°