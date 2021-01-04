В Укргидрометцентре уточнили погоду на Рождество: в Украине будет тепло и дождливо

10:36, 4 января 2021
21
Прослушать
Остановить

Морозов не ожидается.

В Украине не ожидается похолодания на Рождество / Фото УНИАН
В Украине не ожидается похолодания на Рождество / Фото УНИАН

Погода на православное Рождество в Украине будет теплой и дождливой.

Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает Обозреватель.

Сегодня Украину затянет тучами, в двух областях пройдут дожди (карта)

По его прогнозам, в первых числах января ожидается небольшое похолодание, но накануне Рождества 7 января начнется новый период потепления.

"Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега", – уточнил синоптик.

В ночь накануне Рождества, в Рождественский Сочельник 6 января, он спрогнозировал температуру воздуха около 0 градусов, "морозов не ожидается". Днем 6 и 7 января на большей территории Украины будет дождливо.

Прогноз погоды на Рождество от Натальи Голени

Снижение температуры в Украине возможно к 3 января. Столбики термометров ночью опустятся до -5°, а на востоке страны — и до -8°. Днем ожидается около 0° или слабый плюс. 

К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура значительно снизится — до -3°...-8°, на востоке — до -10°. Днем будет около 0°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаРождествопрогноз погодыпогода в Украинепрогноз погоды в Украинепогода на РождествоРождество в УкраинеРождество во ЛьвовеСочельник перед Рождеством
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
82 %
753 мм
4.5 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять