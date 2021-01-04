В Укргидрометцентре уточнили погоду на Рождество: в Украине будет тепло и дождливо

Морозов не ожидается.

В Украине не ожидается похолодания на Рождество / Фото УНИАН

Погода на православное Рождество в Украине будет теплой и дождливой.

Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает Обозреватель.

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По его прогнозам, в первых числах января ожидается небольшое похолодание, но накануне Рождества 7 января начнется новый период потепления.

"Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега", – уточнил синоптик.

В ночь накануне Рождества, в Рождественский Сочельник 6 января, он спрогнозировал температуру воздуха около 0 градусов, "морозов не ожидается". Днем 6 и 7 января на большей территории Украины будет дождливо.

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Снижение температуры в Украине возможно к 3 января. Столбики термометров ночью опустятся до -5°, а на востоке страны — и до -8°. Днем ожидается около 0° или слабый плюс.

К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура значительно снизится — до -3°...-8°, на востоке — до -10°. Днем будет около 0°.