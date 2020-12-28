Синоптики обещают повышение температуры в Украине: на Новый год ожидается до +14° (видео)

10:43, 28 декабря 2020
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На праздники в Украине будет по-весеннему тепло.

На Новый год в Украине будет тепло / фото УНИАН
На Новый год в Украине будет тепло / фото УНИАН

Синоптики обещают повышение температуры до конца года. 31 декабря возможны дожди на западе и севере страны, в остальных областях будет сухо и по-весеннему тепло.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На юге столбики термометров могут подняться до +14°. До этого украинцев ждет сильный ветер и мокрый снег. 

Сегодня температурный режим будет от -4° на востоке и севере. До +9° - на юге. В столице сегодня ожидается мокрый снег и гололед. 

Погода в Украине на Новый год от народного синоптика

Погода в Украине на Новый год и Рождество будет без морозов и осадков.

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель; температура будет +1°...+2°. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.

Но уже 1-2 января, по словам синоптика, ожидается легкий мороз до -3° и снег или мокрый снег.

В Сочельник, 6 января, и в Рождество, 7 января, как отметил Горбань, ожидается оттепель до + 1°...+2°. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.

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Автор: Елена Пилипчак

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