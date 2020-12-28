Синоптики обещают повышение температуры в Украине: на Новый год ожидается до +14° (видео)
На праздники в Украине будет по-весеннему тепло.
Синоптики обещают повышение температуры до конца года. 31 декабря возможны дожди на западе и севере страны, в остальных областях будет сухо и по-весеннему тепло.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На юге столбики термометров могут подняться до +14°. До этого украинцев ждет сильный ветер и мокрый снег.
Сегодня температурный режим будет от -4° на востоке и севере. До +9° - на юге. В столице сегодня ожидается мокрый снег и гололед.
Погода в Украине на Новый год от народного синоптика
Погода в Украине на Новый год и Рождество будет без морозов и осадков.
По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель; температура будет +1°...+2°. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.
Но уже 1-2 января, по словам синоптика, ожидается легкий мороз до -3° и снег или мокрый снег.
В Сочельник, 6 января, и в Рождество, 7 января, как отметил Горбань, ожидается оттепель до + 1°...+2°. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.
- Винница+6°... +5°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+5°... +4°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+3°... +1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск-4°... -5°
- Луцк+6°... +5°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+7°... +6°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+6°... +5°
- Харьков-3°... -4°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+8°... +4°