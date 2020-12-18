Синоптик дал подробный прогноз на Новый год и Рождество в Украине

Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи.

На праздники не ожидается оттепель и легкий мороз / фото УНИАН

Погода в Украине на Новый год и Рождество будет без морозов и осадков.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.

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По его расчетам, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель; температура будет +1°...+2°. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.

Но уже 1-2 января, по словам синоптика, ожидается легкий мороз до -3° и снег или мокрый снег.

В Сочельник, 6 января, и в Рождество, 7 января, как отметил Горбань, ожидается оттепель до +1°...+2°. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.

Прогноз погоды в Украине на День святого Николая

Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.

Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.

По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0°, ночью – мороз до -2°, а днем – до +2°.

"Возможна какая-то морось, будет облачно", – добавил он.

Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.