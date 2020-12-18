Синоптик дал подробный прогноз на Новый год и Рождество в Украине
Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи.
Погода в Украине на Новый год и Рождество будет без морозов и осадков.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.
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По его расчетам, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель; температура будет +1°...+2°. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.
Но уже 1-2 января, по словам синоптика, ожидается легкий мороз до -3° и снег или мокрый снег.
В Сочельник, 6 января, и в Рождество, 7 января, как отметил Горбань, ожидается оттепель до +1°...+2°. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.
Прогноз погоды в Украине на День святого Николая
Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.
Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.
По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0°, ночью – мороз до -2°, а днем – до +2°.
"Возможна какая-то морось, будет облачно", – добавил он.
Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.
- Винница+1°... 0°
- Днепр0°... -2°
- Донецк0°... -3°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск0°... -5°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+5°... +1°