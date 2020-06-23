Стало известно, когда в Украине прекратятся дожди
В ближайшие дни во многих регионах Украины ожидаются осадки.
В ближайшие дни во многих регионах Украины пройдут дожди, осадки прекратятся 26 июня.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 24 июня в западных, северных и центральных областях пройдут дожди. Температура днем составит +21...+31 градусов. 25 июня осадки сохранятся только в западных регионах.
В пятницу, 26 июня, по всей стране ожидается солнечная погода, температура поднимется до +30 градусов.
Напомним, во вторник, 23 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+28°... +18°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+25°... +18°
- Запорожье+29°... +20°
- Ивано-Франковск+22°... +15°
- Киев+27°... +18°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+22°... +17°
- Львов+20°... +16°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+23°... +17°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+23°... +17°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+29°... +19°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+24°... +16°
- Черновцы+24°... +17°
Виргиния, США
+18°
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Ощущается как:+18 °
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Давление:749 мм
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Вероятность осадков:12 %
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