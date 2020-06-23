Стало известно, когда в Украине прекратятся дожди

13:00, 23 июня 2020
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В ближайшие дни во многих регионах Украины ожидаются осадки.

В ближайшие дни во многих регионах Украины пройдут дожди / ua.depositphotos.com
В ближайшие дни во многих регионах Украины пройдут дожди / ua.depositphotos.com

В ближайшие дни во многих регионах Украины пройдут дожди, осадки прекратятся 26 июня.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 24 июня в западных, северных и центральных областях пройдут дожди. Температура днем составит +21...+31 градусов. 25 июня осадки сохранятся только в западных регионах.

В пятницу, 26 июня, по всей стране ожидается солнечная погода, температура поднимется до +30 градусов. 

Напомним, во вторник, 23 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#дождь
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