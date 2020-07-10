На Западе Украины объявили штормовое предупреждение на 11-12 июля

Объявлен II уровень опасности.

На Западе Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В течение 11-12 июля в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 12 июля - значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, на выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе пройдут дожди.