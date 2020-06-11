В Киеве завтра без осадков, температура до +33°

17:00, 11 июня 2020
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В столице завтра станет еще жарче.

В столице завтра будет жарко / фото УНИАН
В столице завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 12 июня будет жаркой, температура днем до +33°.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в западных областях

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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Теги: #погода
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