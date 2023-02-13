Сегодня, 13 февраля, в Киеве температура поднимется до +2°, но тепло не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром еще будет -2°, а днем и вечером потеплеет до +2°. Ожидается пасмурная погода, небо весь день будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Ощущения потепления не будет, так как поднимется западный ветер, постоянная скорость которого ожидается 3 - 3,3 м/с. Атмосферное давление ниже нормы и продолжит понижаться, 757 миллиметров ртутного столба будет утром и 752 - ближе к ночи.
Погода сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -6°, днем +3°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем +2°.
В Тернополе 13 февраля ночью будет -6°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +5°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -4°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°.
В Виннице сегодня будет -6°...+2°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...+1°.
В Одессе 13 февраля - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -6°, днем +3°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -8°...0°, небольшая облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем 0°, снег.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, -7°...-1°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -1°.