Температура в Карпатах упала до -13°, возможен сход лавин (фото)

При этом в горах установилась ясная погода.

В горах сегодня замечательная погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня в Карпатах температура снизилась до -13°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -13°, ветер юго-западный 3-4 м/с, ясно", - говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи со снегопадами 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта: данные погоды УНИАН

В четверг, 11 марта, практически по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Солнечно будет в Одесской и Харьковской областях. На севере по-прежнему продержится морозная погода: температура в Харькове не поднимется выше -4°. На остальной территории ожидается до +6°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Одессе 11 марта - солнечно, температура ночью -2°, днем + 4°.