Температура в Карпатах упала до -13°, возможен сход лавин (фото)
При этом в горах установилась ясная погода.
Сегодня в Карпатах температура снизилась до -13°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -13°, ветер юго-западный 3-4 м/с, ясно", - говорится в сообщении.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи со снегопадами 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Прогноз погоды в Украине на 11 марта: данные погоды УНИАН
В четверг, 11 марта, практически по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Солнечно будет в Одесской и Харьковской областях. На севере по-прежнему продержится морозная погода: температура в Харькове не поднимется выше -4°. На остальной территории ожидается до +6°.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
В Одессе 11 марта - солнечно, температура ночью -2°, днем + 4°.
- Винница+1°... -4°
- Днепр0°... -10°
- Донецк-3°... -15°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+1°... -10°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+2°... -4°
- Кропивницкий+1°... -7°
- Луганск-6°... -14°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+4°... -6°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава-1°... -9°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь-1°... -8°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-4°... -12°
- Херсон+3°... -8°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+5°... -2°