Лишь в трех областях погода не ухудшится.

В Украине завтра, 9 декабря, ожидаются опасные метеорологические явления. В частности, по данным синоптиков, будет туман.

"9 декабря в Украине, кроме восточных областей, туман", - предупредили в Укргидрометцентре.

Как сообщается, видимость составит 200-500 метров, что может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве и Киевской области на 8 и 9 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за тумана.

По данным Укргидрометцентра, туман будет держаться сегодня до конца суток и в первой половине дня 9 декабря. Видимость будет ограничена до 200-500 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: