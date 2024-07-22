Погода в столице ухудшится уже в ближайшее время.

В Киеве срочно объявили повышенный уровень опасности из-за грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

Погода, по данным синоптиков, испортится в течение ближайшего часа и продлится непогода до конца суток.

"В ближайший час до конца суток 22 июля гроза", - прогнозируют синоптики.

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Из-за этого в Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз

На этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По данным эксперта, в связи с перестройкой синоптических процессов и изменением воздушной массы, в течение новой рабочей недели прогнозируются комфортные погодные условия и дожди, которые охватят почти всю территорию Украины.

По его словам, жара все еще будет продолжаться в юго-восточных регионах и в Крыму, где дневные температуры будут достигать +33...+35 °С.

Таким образом, средняя температура за неделю будет близкой к норме, на юге и востоке она будет выше нормы на 2-4 градуса.

В частности, 23 июля, в западных областях, а также днем на крайнем севере Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ветер с северной четверти, 5-10 м/с. Ночные температуры составят +16...+21 °С, дневные +25...+30 °С. В центральных и южных областях температура воздуха поднимется до +30...+35 °С.

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