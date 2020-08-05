В Киеве сегодня без осадков, температура до +29°
В столице сегодня будет тепло.
Погода в Киеве 5 августа будет жаркой, температура днем до +29°.
Станет еще жарче: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:30, а зайдет в 20:36.
Погода в Украине
Погода в Украине 5 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+31°... +14°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+28°... +17°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+29°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+29°... +14°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+20 °
Влажность:78 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:14
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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