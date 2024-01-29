Осадков в столице 30 января не будет.

Во вторник, 30 января, киевлян ждет теплый и солнечный день. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью в столице все еще будет небольшой мороз до -3°, а днем воздух прогреется до +4°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повышенное, но в течение дня снизится до нормы, 760-765 миллиметров ртутного столба.

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Погода 30 января - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью -3°, днем +5°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Тернополе 30 января ночью будет -4°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -4°...+3°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -3° днем +4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 30 января - практически безоблачно, температура ночью -14°, днем +3°.

В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем 0°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -4°...0°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +1°.

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