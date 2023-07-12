В четверг, 13 июля, в Киеве резко поднимется температура - на 5-6 градусов по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +17°, а днем воздух прогреется до +28°...+29°. Ожидается небольшая облачность, возможен небольшой дождик.
Ветер будет переменный, его скорость не превысит 1,5 - 2,7 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 13 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +22°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
В Тернополе 13 июля ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +16°, днем +27°, ливень.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +24°, пасмурно, дожди с грозами.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, ливень.
В Виннице завтра будет +16°...+29°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в четверг будет ночью +17° днем +29°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+28°.
В Одессе 13 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +14°...+28°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.