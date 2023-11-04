На юге страны потеплеет до +19°...+23°.

В субботу, 4 ноября, в некоторых областях Украины потеплеет. Самая высокая температура традиционно ожидается на юге. На севере, местами на востоке и в отдельных областях пройдут дожди разной интенсивности. Также осадки зацепят Черновицкую область. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня ожидается +13°...+15°. В Черновицкой области пройдет небольшой дождь, а на остальной территории будет доминировать облачная погода с прояснениями и без осадков.

Жителей севера Украины ждет преимущественно пасмурная погода и дожди. Столбики термометров тут покажут +13°...+14°.

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Небольшие дожди ожидаются и на востоке страны. В Донецкой области вероятность осадков ниже. Воздух тут прогреется до +14°...+18° и будет немного облачно.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в Винницкой области - до +14°, а в районе Кривого Рога столбики термометров подскочат до +20°. Также в Черкасской и Винницкой областях ожидаются дожди.

На юге страны сегодня будет сухо и теплее всего. Температура тут повысится до +19°...+23°.

Приметы погоды 4 ноября

Считалось, что с этой поры начинаются заморозки. Для незамужних девушек - последний шанс выйти замуж в этом году.

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