В субботу, 4 ноября, в некоторых областях Украины потеплеет. Самая высокая температура традиционно ожидается на юге. На севере, местами на востоке и в отдельных областях пройдут дожди разной интенсивности. Также осадки зацепят Черновицкую область. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе страны сегодня ожидается +13°...+15°. В Черновицкой области пройдет небольшой дождь, а на остальной территории будет доминировать облачная погода с прояснениями и без осадков.
Жителей севера Украины ждет преимущественно пасмурная погода и дожди. Столбики термометров тут покажут +13°...+14°.
Небольшие дожди ожидаются и на востоке страны. В Донецкой области вероятность осадков ниже. Воздух тут прогреется до +14°...+18° и будет немного облачно.
В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в Винницкой области - до +14°, а в районе Кривого Рога столбики термометров подскочат до +20°. Также в Черкасской и Винницкой областях ожидаются дожди.
На юге страны сегодня будет сухо и теплее всего. Температура тут повысится до +19°...+23°.
Приметы погоды 4 ноября
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