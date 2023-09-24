Изменение погоды стоит ждать на западе страны.

Сегодня, 24 сентября, погода в большинстве областей Украины будет ясной, солнечной и очень теплой. Однако на западе страны пройдут дожди, которые повлекут за собой снижение температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет преобладать пасмурная погода с дождями, местами вероятны прояснения. Температура опустится до +19°...+23°, лишь в Хмельницкой области ожидается до +26°.

Жителей севера Украины порадует летнее тепло и обилие солнца. Будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +26°...+29°.

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На востоке страны также будет много солнца, однако температура в течение дня составит +26°...+27°. Без осадков.

В центральной части Украины будет сухо, ясно и безоблачно, а воздух тут прогреется до летних +26°...+29°.

Не менее теплая погода ждет жителей юга страны. Тут ожидается от +27° до +30°, лишь в Одесской области будет около +25°. Ясно, безоблачно и без осадков.

Приметы погоды 24 сентября

24 сентября - Феодоры преподобной. Если пчелы в этот день летают, то зима поздно наступит.

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