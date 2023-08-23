На День Независимости, 24 августа, в Украине будет теплая погода с небольшой облачностью. Самая комфортная температура ожидается на северо-востоке, где столбики термометров покажут +25°. На крайнем севере и в Крыму пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +27°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Тернополе 24 августа ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +12°...+29°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+25°.
- В Одессе 24 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+27°, легкий дождь.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +27°.
Приметы погоды 24 августа
24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.