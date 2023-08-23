Украинцев 24 августа ждет преимущественно сухой и очень теплый день.

На День Независимости, 24 августа, в Украине будет теплая погода с небольшой облачностью. Самая комфортная температура ожидается на северо-востоке, где столбики термометров покажут +25°. На крайнем севере и в Крыму пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 24 августа ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +12°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +27°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+25°.

В Одессе 24 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+27°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +27°.

Приметы погоды 24 августа

24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

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