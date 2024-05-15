Заморозки на поверхности почвы ожидаются ближайшей ночью.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, заморозки на поверхности почвы ожидаются почти по всей стране.

"Ночью 16 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0...-5°", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого в Украине объявлен І уровень опасности, желтый.

Заморозки во Львове - подробности

Как сообщал Погода УНИАН, на Львовщине объявлен повышенный уровень опасности из-за сильных заморозков, которые ожидаются ночью и утром 16 мая.

В частности, во Львове ожидается сильный заморозок 0... -2°, а по территории Львовской области будет до 0...-3°. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Уже с четверга, 16 мая, в Украине должно стать немного теплее. Об этом говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, днем будет до +20. В Киеве теплее станет с 18 числа: ночью прогнозируется до +11, а днем воздух может прогреться до +18 градусов.

В целом, по словам Птухи, в Украине не будет какой-то летней жары, но уже ожидается, что и таких низких температур, как сейчас, не случится.

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