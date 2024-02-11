Осадки практически покинут территорию нашей страны.

После мокрой субботы погода в Украине начнет стабилизироваться. Сегодня, 11 февраля, температура продолжит повышаться, а осадки практически покинут территорию нашей страны. Небольшие дожди останутся лишь на северо-западе, северо-востоке и в Запорожской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут столбики термометров покажут аж +11°...+15°. Во Львовской, Волынской и Ривненской областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет сухо и с солнечными прояснениями.

На севере Украины прохладнее всего будет в Сумской и Черниговской областях, где термометры покажут +3°...+4°. Тут также пройдут небольшие дожди. В Киевской и Житомирской областях будет сухо и облачно с прояснениями, а температура тут поднимется до +6°...+10°.

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Жителей востока Украины ждет пасмурная погода с температурными контрастами. В Харьковской и Луганской областях будет около +4° и небольшие дожди, а в Донецкой температура подскочит до +12° и будет преимущественно сухо.

В центральной части Украины будет пасмурно, местами - с прояснениями. Небольшие дожди ожидаются лишь в Полтавской области. На остальной территории будет сухо, а столбики термометров покажут от +6° до +13°.

На юге сегодня будет сухо и облачно с прояснениями, лишь в Запорожской области вероятны небольшие дожди. Воздух тут прогреется до +11°...+14°.

Приметы погоды 11 февраля

Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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