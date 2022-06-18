Максимально воздух прогреется до +26°.

Сегодня в Украине будет нежарко. В течение дня столбики термометров по всей старне будут в пределах +21°...+26°. При этом в центральных, местами в южных и северных областях пройдут дожди - местами сильные и с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины будет сухо и прохладно. Здесь столбики термометров покажут +23°...+24°, лишь на Закарпатье будет теплее - до +27°. Ожидается небольшая облачность.

Жителей северных областей также ждет прохладный день. Здесь ожидается от +21° до +24°, холоднее всего будет на Сумщине. Также в Сумской и Черниговской областях пройдут дожди.

В центральных областях сегодня будет мокро. Здесь повсеместно ожидаются дожди, местами - с грозами. Небольшая облачность, воздух прогреется до +22°...+25°.

На востоке Украины сегодня будет +26°. На Харьковщине ожидаются дожди, на остальной территории - без существенных осадков.

На юге Украины сегодня будет от +23° до +26°. В Одессе и в Крыму - сухо, на остальной территории ожидаются дожди, местами - с грозами.

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