"Битва циклонов": метеоролог объяснила резкие изменения погоды в Украине

При перемещении циклонов Украина все время попадала то в теплый, то в холодный сектор.

Погода в Украине стала очень изменчивой / Фото REUTERS

Резкие изменения погоды в Украине в последние месяцы вызвала так называемая битва циклонов - из-за того, что сильно прогрелась Атлантика, контраст между полярными и тропическими широтами стал мощнее.

Об этом рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух, говорится в материале Obozrevatel.

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В частности, именно это, по ее словам, стало причиной того, что циклоны, которые перемещались над Украиной, усилились.

"В прошлом году очень сильно прогрелась Атлантика, особенно в тропических широтах. И этот контраст между полярными и тропическими широтами стал чрезвычайно мощным, из-за чего очень усилились циклоны. Над Средиземноморьем, Балканами, Черноморским регионом образовалась зона низкого давления, где все время возникали циклоны, которые перемещались над территорией Украины. Именно они приносят к нам основное количество влаги", - рассказала Балабух.

По словам метеоролога, при перемещении циклонов Украина все время попадала то в теплый, то в холодный сектор.

"Погода как бы чередовалась - то холод, то аномальное тепло, то дождь, то ледяной дождь. Затем все это переходило в снег, за ним снова в дождь, который сбивал снег... Шутили, что февраль с мартом работает сутки/трое, а Украина будто бы разделилась на две части - одна аномально теплая, а вторая - холодная", - отметила она.

Потепление в Украине: прогноз от Укргидрометцентра

Зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть. Потепление наступит уже в конце февраля.

"После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0°, а затем и положительных значений", - сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Уже к 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже +3°. А на Закарпатье и на юге и того выше - не менее +10°.

Впрочем, радоваться скорой весне рано, говорят синоптики. Температурные качели в Украине будут до Пасхи.