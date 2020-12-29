Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год в Украине

Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой.

На Новый год в Украине будет влажная бесснежная погода \ фото REUTERS

В первые ночь и день 2021 года в Украину придет циклон с юго-запада Европы.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждениеОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсети. По ее данным, несмотря на высокую температуру воздуха, в Украине будет идти преимущественно дождь, лишь в западных областях ночью местами вероятность мокрого снега.

"Осадки не дойдут разве что до Востока Украины, Запорожья и Днепропетровщины", - написала синоптик. По ее данным, температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается +1+5 градусов, в восточной части около нуля, днем 1-го января +4+9 градусов, в Крыму до +12 градусов. На Западе и востоке Украины в течение дня 1-го января будет прохладнее, +1+4 градуса.

В среду, 30 декабря, в большинстве областей Украины будет без осадков, возможен туман или морось. "Лишь в западных областях местами ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом", - уточнила Диденко, добавив, что ветер сохранится порывистый, южного и юго-восточного направлений.

"Температура воздуха ближайшей ночью +5 градусов, завтра днем +5+10 градусов, на Юге до +12 градусов. В восточных областях ночью -1-3 градуса, днем около нуля", - отметила она.

В Киеве 30-го декабря ожидается облачная влажная погода, однако без существенных осадков. Ветер порывистый, некомфортный. Температура воздуха ночью +3+5 градусов, днем +5+7 градусов. Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой.

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