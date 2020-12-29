Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год в Украине
Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой.
В первые ночь и день 2021 года в Украину придет циклон с юго-запада Европы.
В Украине объявили штормовое предупреждениеОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсети. По ее данным, несмотря на высокую температуру воздуха, в Украине будет идти преимущественно дождь, лишь в западных областях ночью местами вероятность мокрого снега.
"Осадки не дойдут разве что до Востока Украины, Запорожья и Днепропетровщины", - написала синоптик. По ее данным, температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается +1+5 градусов, в восточной части около нуля, днем 1-го января +4+9 градусов, в Крыму до +12 градусов. На Западе и востоке Украины в течение дня 1-го января будет прохладнее, +1+4 градуса.
В среду, 30 декабря, в большинстве областей Украины будет без осадков, возможен туман или морось. "Лишь в западных областях местами ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом", - уточнила Диденко, добавив, что ветер сохранится порывистый, южного и юго-восточного направлений.
"Температура воздуха ближайшей ночью +5 градусов, завтра днем +5+10 градусов, на Юге до +12 градусов. В восточных областях ночью -1-3 градуса, днем около нуля", - отметила она.
В Киеве 30-го декабря ожидается облачная влажная погода, однако без существенных осадков. Ветер порывистый, некомфортный. Температура воздуха ночью +3+5 градусов, днем +5+7 градусов. Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой.
Другие новости погоды
- Винница+7°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+5°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+4°... -1°
- Кропивницкий+9°... +6°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+11°... +7°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы+2°... +1°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+11°... 0°