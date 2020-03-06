Теплая погода установила в Киеве два температурных рекорда

5 марта температура воздуха после полудня поднялась до +15,3°.

Погода в Киеве продолжает устанавливать рекорды / фото УНИАН

В Киеве 5 марта температура воздуха после полудня поднялась до +15,3°, что стало рекордным значением.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Также под утро 6 марта температура не опустилась ниже +5,7°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7°.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье во многих регионах похолодает.