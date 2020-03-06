Теплая погода установила в Киеве два температурных рекорда

15:10, 6 марта 2020
63
0

5 марта температура воздуха после полудня поднялась до +15,3°.

Погода в Киеве продолжает устанавливать рекорды / фото УНИАН
Погода в Киеве продолжает устанавливать рекорды / фото УНИАН

В Киеве 5 марта температура воздуха после полудня поднялась до +15,3°, что стало рекордным значением.

Сухо и жарко: народный синоптик дал прогноз погоды на весну

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Также под утро 6 марта температура не опустилась ниже +5,7°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7°.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье во многих регионах похолодает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Астрологи рассказали, что каждому знаку Зодиака необходимо сделать в марте 2020 Астрологи рассказали, что каждому знаку Зодиака необходимо сделать в марте 2020
Астролог составила гороскоп на неделю 2-8 марта Астролог составила гороскоп на неделю 2-8 марта
Дорофеева засунула пальчик в рот и выставила попу (фото) Дорофеева засунула пальчик в рот и выставила попу (фото)
В Чернигове мужчина оставил на память в квартире бывшей жены взрывное устройство В Чернигове мужчина оставил на память в квартире бывшей жены взрывное устройство
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция и итоги Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция и итоги
Названы самые везучие знаки Зодиака Названы самые везучие знаки Зодиака
Кэри Фукунага снимет фильм со множеством эффектов для Netflix Кэри Фукунага снимет фильм со множеством эффектов для Netflix
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
57 %
750 мм
6.4 м/с
55 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять