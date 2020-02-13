В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +3
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Киеве пройдет мокрый снег, температура днем до +3°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:15, а зайдет в 17:09.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
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Погода в Украине
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- Симферополь+5°... -3°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+6°... -6°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+3°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+2 °
Влажность:69 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:07:03
Закат17:44
Видимость:13 км
Фаза луны:
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