В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +3

08:30, 13 февраля 2020
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Киеве пройдет мокрый снег, температура днем до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:15, а зайдет в 17:09.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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