Погода на завтра: всю Украину накроют дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
В большинстве регионов немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до -3°, днем до +11°.
На западе Украины пройдут дожди и снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +6°.
В северных областях пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льды. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+7°... -1°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+5°... -3°
- Кировоград+4°... -2°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+10°... +4°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+10°... 0°