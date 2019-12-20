Погода на выходные: в Украину придут дожди и весеннее тепло (карта)

12:00, 20 декабря 2019
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Местами температура поднимется до +14°.

На выходных в Украине пройдут дожди / фото УНИАН
На выходных в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди. 

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +3°, днем +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, +3°...+10°.

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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +7°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, +2°…+9°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +10°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +10°, без осадков. 

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+7°. В воскресенье до +10°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +8°, днем +10°. В воскресенье +9°...+14°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +5°, днем +6°. В воскресенье +9°...+10°, пройдет дождь.

Прогноз на 21 декабря / УНИАН
Прогноз на 21 декабря / УНИАН
Прогноз на 22 декабря / УНИАН
Прогноз на 22 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +8°. В воскресенье ливень, температура воздуха +8°...+11°.

В Симферополе завтра без осадков, +9°...+14°. В воскресенье +10°...+13°, ливень.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +4°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +9°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье температура до +10°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье +6°...+10°, пройдет дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +12°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем до +9°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +11°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +9°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°…+7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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