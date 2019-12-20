Погода на выходные: в Украину придут дожди и весеннее тепло (карта)
Местами температура поднимется до +14°.
На выходных в Украине потеплеет, в большинстве регионов пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +3°, днем +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, +3°...+10°.
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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +7°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, +2°…+9°.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +10°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +10°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+7°. В воскресенье до +10°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +8°, днем +10°. В воскресенье +9°...+14°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +5°, днем +6°. В воскресенье +9°...+10°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +8°. В воскресенье ливень, температура воздуха +8°...+11°.
В Симферополе завтра без осадков, +9°...+14°. В воскресенье +10°...+13°, ливень.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +4°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +9°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье температура до +10°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье +6°...+10°, пройдет дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем +5°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +12°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем до +9°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +11°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +9°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°…+7°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+8°... +6°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+6°... -2°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+9°... +8°
- Одесса+9°... +7°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+8°... +7°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+7°... +1°