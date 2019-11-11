В Украине завтра без осадков, местами ожидается похолодание
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +25°.
Погода на неделю: в Украине будет облачно и почти без осадков (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16. На юге переменная облачность. Ночью температура до +7°, днем до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +5°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день - праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.
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- Винница+14°... +3°
- Днепр+13°... +7°
- Донецк+12°... +6°
- Житомир+13°... +4°
- Запорожье+15°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... 0°
- Киев+14°... +2°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+10°... +6°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°