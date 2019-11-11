В Украине завтра без осадков, местами ожидается похолодание

Прохладнее всего будет в северных областях.

В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +25°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16. На юге переменная облачность. Ночью температура до +7°, днем до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +5°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, 12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день - праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.

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