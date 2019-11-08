Первый уровень опасности: синоптики предупредили украинцев о тумане

09:45, 8 ноября 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Утром 8 ноября на Правобережной Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 ноября утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода, а на выходных ожидается потепление.

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Теги: #погода#туман
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