Первый уровень опасности: синоптики предупредили украинцев о тумане

Видимость ухудшится до 200-500 м.

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Утром 8 ноября на Правобережной Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 ноября утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода, а на выходных ожидается потепление.