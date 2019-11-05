Тропическая депрессия "Киель" угрожает Вьетнаму и Филиппинам
Ожидается, что 6 ноября "Киель" усилится до тропического шторма.
Тропическая депрессия "Киель", которая сформировалась в Южно-Китайском море, движется в сторону филиппинского острова Миндоро.
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Ожидается, что 6 ноября она усилится до тропического шторма и повернет на запад — к центральным районам Вьетнама, передает Stormnews.
Сейчас "Киель" находится в 540 км от острова Лусон. Скорость ветра оценивается в 45 км/ч, порывы - в 55 км/ч. На Филиппинах дожди ожидаются в некоторых районах Миндоро, Палавана и Лусона.
Напомним, на минувших выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны.
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