Тропическая депрессия "Киель" угрожает Вьетнаму и Филиппинам

12:54, 5 ноября 2019
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Ожидается, что 6 ноября "Киель" усилится до тропического шторма.

Иллюстративное фото / flickr.com/photos/mrpbps
Иллюстративное фото / flickr.com/photos/mrpbps

Тропическая депрессия "Киель", которая сформировалась в Южно-Китайском море, движется в сторону филиппинского острова Миндоро.

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Ожидается, что 6 ноября она усилится до тропического шторма и повернет на запад — к центральным районам Вьетнама, передает Stormnews

Сейчас "Киель" находится в 540 км от острова Лусон. Скорость ветра оценивается в 45 км/ч, порывы - в 55 км/ч. На Филиппинах дожди ожидаются в некоторых районах Миндоро, Палавана и Лусона.

Напомним, на минувших выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны.

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Теги: #погода#шторм
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