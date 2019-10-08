В Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Путре.
Во вторник, 8 октября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.
На востоке Индонезии произошло мощное землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 19 км на северо-восток от населенного пункта Путре в области Арика-и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 134,7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 24 сентября в Пакистане, погиб 21 человек.
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