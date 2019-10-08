Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Путре.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 8 октября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Читайте также На востоке Индонезии произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 19 км на северо-восток от населенного пункта Путре в области Арика-и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 134,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 24 сентября в Пакистане, погиб 21 человек.