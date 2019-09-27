Погода на сегодня: в Украине немного потеплеет, весь день будет пасмурно (карта)
Сегодня в Украине незначительно потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 сентября, без осадков, на западе температура до +20°.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +11°, днем до +18°.
На западе Украины также без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +20°.
В северных областях местами возможны осадки. Температура ночью до +4°, днем до +16°. В центре пасмурно, температура ночью до +7°, днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания. Заморозки на Воздвижение мужику не беда. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +4°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+22°... +7°
- Луганск+16°... +5°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+16°... +8°
- Ровно+16°... +8°
- Симферополь+18°... +11°
- Сумы+12°... +4°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+16°... +8°
- Херсон+16°... +8°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +2°
- Черновцы+20°... +8°