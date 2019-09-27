Погода на сегодня: в Украине немного потеплеет, весь день будет пасмурно (карта)

08:03, 27 сентября 2019
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Сегодня в Украине незначительно потеплеет.

Сегодня будет пасмурно / фото pixabay.com
Сегодня будет пасмурно / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 сентября, без осадков, на западе температура до +20°.

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +11°, днем до +18°.

На западе Украины также без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +20°.

В северных областях местами возможны осадки. Температура ночью до +4°, днем до +16°. В центре пасмурно, температура ночью до +7°, днем до +16°.

  Прогноз на 27 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания. Заморозки на Воздвижение мужику не беда. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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